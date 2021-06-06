Строители на три месяца закроют улицу в Екатеринбурге

ООО «ГУДСР» предупреждает горожан о закрытии движения транспорта по улице 2-й Новосибирской, на участке от Умельцев до Газетной, в период с 27 июня по 28 сентября 2021 года.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что улицу закрывают для проведения дорожных работ.

Строители просят граждан быть внимательными, заранее выбирать маршруты передвижения и с пониманием отнестись к временным ограничениям.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.06.21

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