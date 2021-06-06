На Свердловскую область идут дожди и грозы

Уже завтра, в понедельник, 7 июня, погода в Свердловской области испортится. По данным синоптиков, местами в регионе ожидаются сильный ветер с порывами до 18 м/с, грозы и дожди.

Главное управление МЧС России рекомендует не игнорировать прогнозы синоптиков и своевременно предпринимать меры защиты от непогоды и с учетом этого планировать свои дела. «Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Без крайней необходимости на улицу не выходить, а переждать непогоду в офисе или квартире, отключив на период грозы электробытовые приборы», – советуют спасатели.

Тем, кого сильный ветер и гроза застали на улице, нужно держаться как можно дальше от легких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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