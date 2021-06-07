Лось стал причиной смертельного ДТП на ЕКАДе

Сегодня ночью на 12 км ЕКАДа случилось ДТП, в котором погиб человек. Причиной стал выбежавший на дорогу лось.

Водитель автомашины «Опель Зафира» ехал со стороны дублера Сибирского тракта в направлении Березовского, когда животное выбежало на дорогу. «Опель» сбил лося, которого отбросило на «БМВ Х3», ехавшую навстречу.

Обе автомашины серьезно повреждены. Водитель «БМВ Х3», мужчина 1987 года рождения, скончался от полученных травм, сообщили в пресс-службе городского ОГИБДД.

За рулем «Опеля» находился мужчина 1975 г.р., водительский стаж которого – 28 лет, в результате ДТП он не пострадал.

На месте аварии работали сотрудники МЧС, которые при помощи специального оборудования извлекли из автомашины «БМВ Х3» погибшего водителя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 07.06.21

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