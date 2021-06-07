В Екатеринбурге пройдет второй этап опрессовок

С 7 по 11 июня специалисты ЕТК проведут второй этап централизованных гидравлических испытаний трубопроводов (опрессовок).

В пресс-службе ЕТК сообщили, что испытания трубопроводов будут проводиться от насосных станций, по ночам, с 23:00 до 05:00, без отключения горячей воды. В случае ее отсутствия жителям необходимо обращаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП и т. п.)

На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо произвести надежное отключение систем отопления и вентиляции от обратных трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами.

Владельцам складов и подвалов, где хранится ценное имущество, рекомендуется принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, и обеспечить дежурства в период испытаний. Автовладельцам советуют не оставлять машины в охранных зонах теплотрасс.

Диагностика теплотрасс – мероприятие, необходимое для эффективной подготовки оборудования к предстоящему отопительному сезону. По мере обнаружения повреждений в оперативном порядке будут развернуты ремонтные работы, пояснили в пресс-службе ЕТК.

Граждан, обнаруживших на участках теплосетей протечки, парение или промоины грунта, просят сообщать о случившемся в Центральную диспетчерскую службу администрации города: 005 (222-3-005).

Как уже сообщалось, третий и четвертый этап опрессовок пройдут с 20 по 23 июля и с 10 по 13 августа соответственно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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