Синоптики объявили предупреждение о «вредном воздухе»

В Свердловской области действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сообщили в Уральском управлении пот гидрометеорологии. «Объявляется НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения – с 20:00 7 июня», – уточнили там.
Напомним, Свердловская область регулярно оказывается на дне экологического рейтинга организации «Зеленый патруль». В частности, претензии защитников природы касаются состояния водоемов в регионе, а также атмосферного воздуха. На Урале популярна шутка о том, что местные жители видят воздух, которым дышат.
Екатеринбург, Елена Сычева
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