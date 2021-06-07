Задержан екатеринбуржец, избивший до смерти охранника ларька из-за пива

В Екатеринбурге двое парней избили охранника торгового павильона, который требовал от них расплатиться за пиво. Пострадавший получил тяжелую черепно-мозговую травму и позже скончался. Полицейским понадобилось двое суток, чтобы найти подозреваемых.

Преступление было совершено 30 мая возле небольшого киоска на улице Ключевской. Около 1:30 в дежурную часть ОВД поступило сообщение, что в ГКБ №36 был доставлен 58-летний мужчина с травмой головы. В ту же ночь пациент покинул больницу, но под утро был вновь госпитализирован с диагнозом «ушиб головного мозга, кровоизлияние, перелом свода основания черепа». Мужчина потерял сознание и через несколько часов скончался.

Полицейские опросили очевидцев и уже 1 июня задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний екатеринбуржец, ранее судимый за кражи, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Он пытался переложить вину на своего приятеля, который был вместе с ним в ту ночь, но проведенные следственно-оперативные мероприятия подтвердили его вину, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Задержанному было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. На время следствия по решению суда обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, идет сбор и закрепление доказательственной базы, сообщили в СК.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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