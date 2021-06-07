За выходные гаишники задержали 180 пьяных водителей

В Свердловской области прошли рейды выходного дня на дорогах. Сотрудники ГИБДД ловили нарушителей ПДД. С вечера пятницы и до вечера воскресенья работники Госавтоинспекции задержали 180 нетрезвых водителей, сообщили в пресс-службе ведомства. Из них 37 человек отказались от медосвидетельствования, а 11 попались на пьяной езде повторно. За это, напомним, предусмотрена уголовная ответственность.

«Кроме этого, задержаны более 200 водителей, которые управляли транспортными средствами, но при этом водительских удостоверений ранее не получали или лишены специального права управления за грубые нарушения ПДД», – сказали в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.

Там добавили, что за 5 месяцев 2021 года в регионе зарегистрировано 85 ДТП, совершенных нетрезвыми водителями. В этих авариях 25 человек погибли и еще 128 получили травмы различной степени тяжести.

Екатеринбург, Елена Сычева

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