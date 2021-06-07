В Свердловской области за месяц утонули 16 человек, в том числе четверо детей

С начала теплого сезона в Свердловской области утонули 16 человек. В их числе – два ребенка в возрасте 7 и 12 лет и двое подростков 15 и 16 лет. Трагедии случились на водоемах в Каменске-Уральском, Нижнетуринском и Каменском округах, Алапаевском муниципальном образовании. Погибшие купались на диких пляжах, не оборудованных постом спасателей. Статистика по утонувшим детям год от года ухудшается, подчеркивают сотрудники МЧС. Одна из главных причин – родители часто оставляют купающихся детей без присмотра.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Свердловской области Ирина Каменных на пресс-конференции в ТАСС рассказала об основных рисках купания на диких пляжах: «Чаще всего на таких водоемах не обследовано дно. Там могут быть разбитое стекло или металлические штыри, но если вода мутная, то это невозможно разглядеть с берега. Многие прыгают с пирса в незнакомый водоем, рискуя сломать шею. Также люди не всегда отдают себе отчет, какое расстояние по воде они могут преодолеть. Бывает так, что человек далеко заплыл, а вернуться обратно – уже нет сил. Это тоже частая причина утопления. Нередки случаи, когда у купающего случается сердечный приступ или судороги, и тогда нужна помощь со стороны. Поэтому самое главное: необходимо сначала исследовать акваторию, следить за своим состоянием и обеспечить контроль со стороны. Важно, чтобы купающегося человека кто-то подстраховывал на берегу. Нельзя плавать в алкогольном опьянении, в 50% случаев это приводит к утоплению».

Сотрудница МЧС особо подчеркнула важность надзора за детьми на водоемах. «У нас проводятся постоянные патрулирования водных объектов. Я сама недавно участвовала в рейде на Верх-Исетском пруду, там было много детей, которые купались без взрослых. Один мальчик ответил, что на пруд его отпустил отец по телефону. Родителям так не следует делать. В четырех случаях гибели детей в этом году причина была одна – ребенок нырнул и не вынырнул. Утопление в пресной воде занимает от 2 до 6 минут, потом реанимация бесполезна. И пока дети ищут помощь взрослых, у пострадавшего ребенка в воде уходит время. Поэтому купающиеся дети должны быть всегда под надзором взрослых», – отметила Ирина Каменных.

Зампредседателя Свердловской организации «Всероссийское общество спасания на водах» Евгений Мокрушин добавил, что родителям нужно быть внимательнее, если они отдыхают на водоемах с детьми. «В моей практике был случай, когда мама и ребенок зашли в воду. Мама шла впереди, и вода ей была по пояс, а маленький ребенок шел за ней и уже захлебывался. Так что родители должны контролировать детей, а не сваливать ответственность на спасателей», – отметил спикер.

По словам Ирины Каменных, в Свердловской области сейчас острая проблема с оборудованными пляжами. Освидетельствование на безопасность прошел только один – пляж в Новоуральске.

«Заявки от остальных муниципалитетов мы еще ждем. На официально зарегистрированном пляже должен быть пост спасателей, раздевалки, туалеты, фонтанчики для питьевой воды, связь и организация медпомощи. Дно прибрежной линии должны исследовать водолазы. На сегодняшний день мы провели более 400 патрулирований на водоемах. Прежде всего обращаем внимание на тех, кто распивает алкоголь на берегу, на купающихся детей без взрослых и фиксируем нарушения – выход в воду под запрещающим аншлагом. Уже составлено более 20 материалов об административных правонарушениях – все в Сысертском округе», – заключила представительница МЧС.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.06.21

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