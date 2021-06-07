Дайверы и экологи сделали странные находки на дне Шарташа (ФОТО)

Активисты Свердловского отделения Российского экологического общества приняли участие в субботнике на берегу и в акватории Шарташа.

К председателю регионального РЭО Алексею Вихареву обратились жители Орджоникидзевского и Кировского районов с просьбой организовать субботник на озере. Акцию провели 5 июня – в День эколога и Международный день очистки водоемов. Аквалангисты из клуба Galiotis погружались и поднимали мусор со дна, а члены РЭО принимали крупные отходы у ныряльщиков на лодке.

Улов получился большим – в числе прочего оказалось много шин от автомобилей, в том числе, грузовых, доски с гвоздями, колючая проволока, обломанные ветки, бытовой мусор. Непосредственно перед субботником со дна достали затопленную около 20 лет назад огромную лодку – она проржавела и вросла в дно, так что без спецтехники не обошлось.

Весь собранный мусор вывез региональный оператор «Спецавтобаза». А в РЭО пообещали устраивать новые субботники. Желающих присоединиться просят писать на почту ecosociety66@gmail.com.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.06.21

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