Метеорологи: лето на Среднем Урале будет умеренным, но аномалии не исключаются

Нынешнее лето в Свердловской области будет умеренным. Количество осадков и температурные показатели в июне, июле и августе ожидаются в пределах нормы, хотя это не исключает аномальных периодов, сообщила на пресс-конференции главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Также специалист дала прогноз погоды на текущую неделю. Ближайшие два дня будут прохладными: во вторник и среду дневная температура воздуха опустится на 5-7 градусов и составит около +18. Но уже к концу недели погода начнет налаживаться. В период с 12 по 18 июня дневная температура воздуха составит +25…+29°C и +10…+15 ночью. В третьей декаде июня сложатся условия для купального сезона.

Сейчас купаться, особенно детям, еще прохладно, предупредила Шепоренко. Несмотря на жаркий май, ночи на территории области были холодные, и вода в свердловских водоемах еще не успела прогреться до комфортной температуры.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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