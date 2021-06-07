В связи с ремонтом на ТЭЦ до 21 июня горячей воды не будет у жителей ЖБИ и Березовского

С 7 по 20 июня на Ново-Свердловской ТЭЦ будет проводиться масштабный ремонт с полной остановкой оборудования станции. В связи с этим горячей воды не будет в домах на ЖБИ и в Березовском. На Синих Камнях и в Пионерском районе ГВС может временно отсутствовать, пока мощности переключают на другие ТЭЦ.
«С 7 по 20 июня на Ново-Свердловской ТЭЦ запланирована полная остановка теплофикационного комплекса. В этот период будут проведены работы, которые без полной остановки оборудования станции провести невозможно», – сообщили в пресс-службе Свердловского филиала «Т Плюс».
На это время мощности отключенной электростанции частично заместят мощностями Свердловской ТЭЦ, Среднеуральской ГРЭС и Гурзуфской котельной. Жителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
«Ремонт оборудования теплоисточников – необходимое мероприятие в рамках подготовки города к зиме. Его цель – обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение и ГВС потребителей в отопительном сезоне», – пояснили в «Т Плюс».
До 20 июня на Ново-Свердловской ТЭЦ проведут ревизию и ремонт газораспределительного пункта, заменят и отремонтируют неотключаемую арматуру паропроводов.
«Запланирован обширный перечень работ по улучшению эффективности работы охлаждающей циркуляционной системы станции. Остановка оборудования ТЭЦ и вынужденные ограничения потребителей в ГВС согласованы с администрацией города», – рассказали в пресс-службе.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
Екатеринбург. Другие новости 07.06.21
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