Общее количество случаев Covid-19 в регионе приблизилось к 90 тысячам

За последние сутки в Свердловской области зафиксировано 107 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество зафиксированных в регионе случаев Covid-19 составляет 89 993.

Как сообщает региональный оперштаб, диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+38), Арамильского, Артемовского городских округов, Асбеста, Березовского, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Режа, Североуральска, Тавдинского городского округа.

Состояние 248 госпитализированных оценивается как тяжелое, 125 из них находятся в реанимации, в том числе 93 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 1 379, остальные – в удовлетворительном состоянии. За сутки выписано 108 человек, всего – 83 895.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 07.06.21

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