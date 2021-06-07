Тополиный пух замочат и засосут

В Екатеринбурге коммунальщиков отправили на борьбу с тополиным пухом. Об этом заявила председатель Комитета благоустройства Тамара Благодаткова. По данным мэрии, в выходные даже было несколько случаев, когда пух горел. «Необходимо своевременно и регулярно смачивать скопления пуха, и затем незамедлительно убирать его вакуумной техникой. Такое поручение дано всем дорожно-эксплуатационным учреждениям Екатеринбурга», – сообщили в пресс-службе ратуши.

В мэрии призвали на период, пока летает пух, убрать с балконов и лоджий горючие жидкости, легковоспламеняющиеся материалы и регулярно убирать налетевший «летний снег».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.06.21

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