В 12 свердловских водоемах нашли кишечную палочку

В Свердловской области по-прежнему нет безопасных для купания водоемов. Специалисты Роспотребнадзора отобрали для исследования пробы воды с наиболее популярных мест отдыха у населения и не нашли ни одного водоема, соответствующего всем санитарно-гигиеническим требованиям.

В частности, термотолерантные колиформные бактерии (относятся к бактериям группы кишечной палочки) были обнаружены на всех пляжах озера Шарташ в Екатеринбурге, в трех городских прудах Нижнего Тагила, в реке Ирбит у деревни Мельникова, в реке Кирга у деревни Малая Зверева, в реке Ница и озере Круглое в Ирбите, в реке Бобровка в Артемовском и пляж у села Мироново в Реже. Колифаги и энтерококки найдены в реке Пышма рядом с базами отдыха «Петушки» и «Разлив».

Всего специалисты исследовали 63 пробы воды на санитарно-химические показатели, и больше половины (52,3%) не соответствовали норм. Из 245 проб на микробиологические показатели в 18 было превышение числа микроорганизмов. В одной из 40 проб воды обнаружены паразиты.

Заместитель руководителя управления свердловского Роспотребнадзора Илья Власов сегодня на пресс-конференции отметил, что надзорный орган не может запретить жителям купаться в водоемах, признанных негодными. Люди самостоятельно принимают решение, стоит ли входить в небезопасную воду.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 07.06.21

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