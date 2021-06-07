Участники проекта «Последний рубеж» ищут родственников свердловчан, павших в битве за Кавказ

Проект «Последний рубеж» и Всероссийская акция «Я вернулся, мама» ищут родственников бойцов, призванных из Свердловской области и погибших во время битвы за Кавказ (1942-1943 гг.). Автор и руководитель проекта – член Союза журналистов России Сайпуддин Гучигов.

Редакция РИА «Новый День» просит откликнуться родственников трех свердловских бойцов, найденных на территории Чеченской Республики:

Усольцев Григорий Васильевич, 1909 – 06.06.1943, рядовой. Место рождения: РСФСР, Свердловская обл., г. Ревда;

Добрынин Дмитрий Александрович, 1913 – 21.08.1943, рядовой. Место рождения: Свердловская обл., Буткинский р-н, село Пога;

Шереметьев Сергей Семёнович, 1921 – 22.11.1941, рядовой. Место призыва: Сталинский РВК (Свердловск).

Екатеринбург, Грозный, Евгения Вирачева

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