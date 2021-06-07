Уральские волонтеры отдали машину на раскраску воспитанникам детдома (ФОТО, ВИДЕО)

Волонтеры фонда «Улыбка детства» в минувшую субботу организовали благотворительный автопробег для помощи Нижнетуринскому дому-интернату для умственно отсталых детей. В нем приняли участие восемь машин добровольцев, приехавших из разных городов. Активисты собрали для воспитанников развивающие книги, игрушки и гигиенические принадлежности, а также устроили небольшую развлекательную программу. В частности, детям разрешили разукрасить красками белый автомобиль.

Дети рисуют на автомобиле

Замдиректора детского интерната Николай Холмогоров рассказал, что больше всего детям с особенностями развития не хватает внимания. В 2020 году интернат столкнулся с нехваткой кадров. Из-за пандемии учреждение работало в закрытом режиме, и некоторые специалисты ушли. Например, сейчас детскому дому нужен врач ЛФК. Кроме того, требуется ремонт отдельным помещениям интерната, который был построен еще в 1970-х годах. По словам замдиректора, сейчас все финансирование, которое получает детдом из бюджета, уходит на первоочередные нужды.

Волонтеры записали пожелания руководства и пообещали навестить детдом снова. Организаторы автопробега отмечают, что желающих помочь детям набралось бы еще больше, если бы анонс мероприятия дали раньше. В будущем фонд планирует расширить число участников благотворительных поездок.

Екатеринбург, Всеволод Пономарев, Ангелина Сергеева, Антон Отман

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