78 свердловчан заболели клещевым энцефалитом

В Свердловской области от укусов клещей пострадали свыше 24,6 тысячи жителей. Треть случаев приходится на Екатеринбург – более 8,5 тысячи. По данным Роспотребнадзора, с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализированы 78 человек, в том числе 21 ребенок. Иксодовый боррелиоз обнаружили у 2157 свердловчан (среди них 77 детей).

Наиболее активны клещи в 13 свердловских муниципалитетах: Слободо-Туринский район, Рефтинский округ, Дегтярск, Асбест, Ирбит, Байкаловский район, Пышминский, Талицкий и Тавдинский округа, Верхний Тагил, Нижнесергинский район, Волчанский округ, Верхотурье.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, от клещей обработано 98,3% запланированной территории, то есть порядка 10 031,1 гектара.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 07.06.21

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