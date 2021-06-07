На Шварца в рейсовый автобус врезалась иномарка

В Екатеринбурге в районе улицы Шварца, 14 рейсовый автобус попал в ДТП.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», в 18.20 рейсовый автобус 57-го маршрута столкнулся с иномаркой Инфинити, водитель которой, со слов очевидцев, совершал опережение попутного транспорта.

На место уже прибыл патруль ДПС. Данных о пострадавших пока нет.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 07.06.21

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