В Екатеринбурге запустили льготную ипотеку под 1 процент

Застройщик жилого района «Солнечный» компания «Форум-групп» совместно со СберБанком запускает льготную ипотеку на новые квартиры в строящемся доме. Благодаря госпрограмме субсидирования, приобрести жильё теперь возможно по ставке от 1%.

На неё могут претендовать покупатели с детьми из категории «молодая семья», у кого после 01.01.2018 родился ещё один ребёнок. Льготная ставка действует год после оформления, пока достраиваются будущие квадратные метры: сдача дома на улице Любви запланирована на 4 квартал 2022 года. Благодаря этому, семья перед заселением сможет продать старую квартиру и досрочно закрыть ипотеку. Тем самым, она сэкономит большую сумму на процентах.

«К примеру, если будущие жильцы берут ипотеку на сумму в 2,5 милллиона рублей, то только в первый год за счёт сниженной ставки они сохраняют в своём бюджете в месяц до 10 тысяч рублей на платежах. Но даже если семья переезжает в Солнечный из съёмной квартиры, то ставка в 1% поможет целый год оплачивать найм из сэкономленных средств, сохранив в целости семейный бюджет», – рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе «Форум-групп».

Особое предложение работает не только для молодых семей. Для всех остальных, кто планирует переехать в Солнечный, действует сниженная субсидированная ставка в 1.55%. Действует она также весь период строительства дома.

Комплексная программа застройщика «Форум-групп» и СберБанка распространяется также и на весь период кредитования, даже когда дом уже сдан. Ипотечная ставка при этих условиях составит 3.6% для молодых семей, и 4.15% для все остальных.

Единственное условие для получения общей субсидированной ставки – внесение первоначального взноса от 20%. В категории «молодая семья» – от 15%.

Кроме того, при покупке квартиры на улице Любви в ЖК «Солнечный» будущим жильцам сразу предоставляется дисконт в 4%, который позволит уменьшить тело кредита и сумму процентов по нему. Для удобства, всю информацию можно узнать через ипотечный сервис в офисе продаж «Форум-групп». Там же помогут подготовить необходимые документы, отправить их в банк и оперативно получить одобрение на ипотеку. Специалисты офиса проинформируют будущих обладателей квартиры в «Солнечном» о решении банка и сопроводят их на всех этапах сделки.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.21

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