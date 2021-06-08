Жара вернется в Екатеринбург к концу недели

Прохладная пасмурная погода с дождями не задержится в Екатеринбурге надолго, сообщает Гидрометцентр России. В ближайшие дни тепло вернется.

Сегодня днем максимальная температура воздуха составит +20 градусов. Столько же будет и завтра, в среду, при этом ожидается дождь.

С четверга начнется потепление – до +22°C днем, выглянет солнце. В пятницу будет еще теплее – 23 градуса тепла, а к выходным вернется жара. В субботу и воскресенье синоптики прогнозируют переменную облачность и +26…+27°C в дневные часы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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