Татьяну Мерзлякову переназначат омбудсменом еще на пять лет

Губернатор Евгений Куйвашев предложил заксобранию переназначить уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяну Мерзлякову на следующий пятилетний срок.

Предложение губернатора зачитал комитету заксо по законодательству и общественной безопасности руководитель аппарата губернатора Валерий Чайников. Чиновник подчеркнул, что Татьяна Мерзлякова «ведет широкую правозащитную деятельность как на региональном, так и на федеральном уровнях – она является членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, руководит комиссией по личным свободам граждан», – сообщили в пресс-службе заксо.

Комитет представление одобрил. Проект решения о переназначении Татьяны Мерзляковой будет вынесен на очередное пленарное заседание.

Добавим, Татьяна Мерзлякова занимает пост свердловского омбудсмена уже 20 лет – с мая 2001 года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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