Голограмма Певцова, объемный звук, туман и холод – что будет на открытии интерактивной выставки об Александре Невском и Ледовом побоище (ФОТО)

В пятницу, 11 июня, в Екатеринбурге запускается мультимедийное выставочное пространство «Александр Невский. Судьба России», построенное на современных технологиях полного погружения. В музее «Россия – моя история» на площади в 800 квадратных метров будут переплетаться исторические факты, аудиовизуальные и игровые решения. За несколько дней до мировой премьеры стали известны некоторые подробности проекта, создание которого взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины.

Как сообщает пресс-служба фонда, в самом начале экспозиции посетителей ждет голографический театр – народный артист Российской Федерации Дмитрий Певцов расскажет о роли Александра Невского в истории государства Российского и даст старт экскурсии. Созданием виртуального Певцова, как и всей выставки, занималась итальянская компания Illogic при участии компании BWS, «Диджитал Экспо» и ряда российских компаний. «Идея была в том, чтобы создать экспозицию, которую можно прожить вместе с героем. Нам понадобилось около 15 грузовиков, чтобы доставить в музей декорации и технические приспособления для этой выставки», – говорит основатель компании Illogic Фабио Каччатори.

Созданием визуального ряда для центральной площадки выставки – Ледового побоища – занималась студия Territory, принимавшая участие в съемках картины «Манк» Дэвида Финчера («Оскар-2021» в номинации «Лучшая операторская работа»). Битва на Чудском озере – это самая насыщенная технологиями зона, здесь используются 180 квадратных метров экранов, искусственный туман, холод, специальный объемный звук и фигуры русских воинов.

«Шаг за шагом мы движемся по выставке и приходим к ее кульминации. Как и в жизни Невского, это Ледовое побоище. Мы пытались создать эффект погружения. Посетителя встречает трехмерный экран спереди, экраны на полу, справа и слева. Таким образом, зрители участвуют в битве рядом с Невским», – продолжает Каччатори.

Часть выставочного пространства уральской выставки, созданная музеем, появится еще в 23 городах России. Речь идет об иллюстрированном трагическом эпосе, над которым работали 25 экспертов: историки, motion-дизайнеры, художники и колористы из России и Европы. Рабочая группа была сформирована по итогам 170 собеседований, а основой для вдохновения послужили, например, даже те вещи и элементы одежды, которые были найдены во время раскопок. Специально для этого графического романа было написано девять музыкальных композиций – авторами выступили дирижер «Другого оркестра» Александр Жемчужников и музыкант и публицист Николай Шабуневич.

Онлайн-премьера проекта пройдет за день до официального открытия. Прямую трансляцию можно будет посмотреть в официальном сообществе парка «Россия – моя история. Свердловская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что в 2021 году в России проходят праздничные мероприятия, посвященные празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Уральская экспозиция станет серьезным вкладом в сохранение значимости Александра Невского для нашей страны.

Екатеринбург, Елена Васильева

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