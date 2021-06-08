В Екатеринбурге найден мертвым сотрудник полиции. Рядом с телом обнаружена записка

В Екатеринбурге обнаружен мертвым сотрудник полиции. Его нашли сослуживцы неподалеку от места дежурства. Табельное оружие осталось при нем, рядом с телом лежала записка.

«ЧП по личному составу, о котором идет речь, не связано со служебной деятельностью погибшего сотрудника, – заявил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Об этом он сам написал в записке, обнаруженной рядом с телом. На место происшествия выезжали представители руководства территориального ОВД, городского УМВД и ГУ МВД области. Табельное оружие, боеприпасы и служебное удостоверение не похищены, они изъяты и приобщены к материалам проверки, которую проводит управление по работе с личным составом и подразделение собственной безопасности регионального полицейского главка».

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, по факту данного происшествия следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СКР проводит доследственную проверку. Точная причина смерти погибшего будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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