В оперном театре сломалась онлайн-касса – зрителей стало меньше

Екатеринбургский театр оперы и балета временно приостановил продажу билетов на спектакли через сайт. Купить билет можно в кассе, либо через билетных операторов, которые могут делать свою наценку.
В пресс-центре театра «Новому Дню» пояснили, что уже несколько дней сайт не работает по техническим причинам. В выходные, когда и произошла поломка, наполняемость зала уменьшилась.
Пользователи социальной сети «ВКонтакте», обсуждая эту тему, пишут, что в кассах покупать билеты неудобно, а нерабочий сайт наводит на «нехорошие мысли». В пресс-службе оперного пояснить, что за «техническая причина», отказались.
Екатеринбург, Мария Зыкова
Екатеринбург. Другие новости 08.06.21
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