Больным Covid-19 больше не дают постановление об изоляции

Заболевшим коронавирусом людям перестали выдавать постановления Роспотребнадзора о госпитализации или изоляции. Изменения были введены в новых СанПиНах, касающихся Covid-19. «Сейчас заболевших уведомляют о необходимости соблюдения законодательства. Выходить из дома и контактировать с другими людьми им запрещает постановление главного санитарного врача РФ», – напомнили «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления ведомства.

Там добавили, что для отмены режима самоизоляции требуется один отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. До осени 2020 года правила были иными – тогда требовалось два исследования, подтверждающих, что человек уже не болеет Covid-19.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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