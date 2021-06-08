Новый тренд в IT: почему студенты бросают вуз и идут зарабатывать реальный опыт и деньги

Уральские студенты отчисляются из университетов и идут работать в ведущие компании Екатеринбурга, где их активно принимают не за «корочки», а за умения.

У молодёжи стало популярно работать в сфере IT без высшего образования. Как сообщил «Новому Дню» пресс-секретарь УрФУ Максим Жужгин, с 2018 по 2021 год с двух факультетов РТФ УрФУ – радиоэлектроники и информационных технологий – отчислилось 1446 студентов, что составляет 11,5% общего количества обучающихся в вузе. При этом всего 20% из них были отчислены за академическую неуспеваемость, а остальные – по собственному желанию. При этом каждый год отчисляется все больше молодых людей. Не только с РТФ, но и с других технических направлений.

План действий у многих схож: поступают в университет, учатся один-два курса, за это время самостоятельно обучаются разработке, веб-дизайну, тестированию и устраиваются на работу. Цели у студентов разные: одни считают образование бесполезным, другие хотят получить больше практических знаний и навыков, третьи мечтают о финансовой независимости. В итоге выпускник вуза с дипломом, но без опыта, ценится работодателями меньше, чем студент-прогульщик, который вместо чтения учебников работал и набирался опыта.

Выгода студентов ясна, но какую цель преследуют работодатели, нанимая юных сотрудников? «Дело в сильном перегреве рынка, – делится с «Новым Днем» бэкенд-разработчик банка «Точка» Алексей Колыванов. – Всем срочно нужны программисты, но свободных опытных кадров мало. В России почти нет адекватного IT-образования – университетские знания не нужны в работе. Поэтому любому сотруднику без опыта приходится доучиваться в процессе, вне зависимости от его образования. Все необходимые знания вполне возможно получить самостоятельно – информация для подготовки есть в открытом доступе. Так что нет особой разницы между начинающим сотрудником с «вышкой» и без нее».

«Точка», «Мотив», «Тинькофф», «СКБ Контур» – только небольшая часть компаний, которые берут программистов и тестировщиков без профильного высшего. Уйти в IT может даже студент-филолог или выпускник школы.

«Мне 19, я мелкий программист, – делится своим опытом с «Новым Днем» junior программист (первый уровень) банка «Точка» Денис Габанов. – Я учился на направлении, которое не было связано с программированием, но я занимался им со школы. Когда поступаешь на техническую специальность, не особо понимаешь, чему тебя будут учить. В вузе, к сожалению, не все стремятся к развитию, многие живут от задания к заданию, а я ходил на олимпиады и хакатоны, потому что всегда стремился взять максимум того, что дают. Университет, несомненно, дисциплинирует и учит ответственности, но этому можно научиться и за год, а дальше развиваться самому. Пойти работать мне пришлось, так как не был решен вопрос с жильем. Возможно, я нашел бы выход, но смысла ходить в университет не нашел, работа намного быстрее приблизит меня к цели стать крутым специалистом».

Как сообщила «Новому Дню» руководитель одного из направлений в HR-департаменте «Точки» Эльвира Фарвазова, наличие оконченного высшего образования не является решающим фактором при выборе кандидата. Иногда вместо университета достаточно пройти спецкурс на онлайн-платформе, внутреннее тестовое задание компании и интервью. Профессиональные навыки и то, как сотрудник впишется в команду, – вещи поважнее диплома. Как правило, в банке работают ребята 20 лет и старше, многие из них – студенты, часть из которых не окончила университет.

Обычно компании берут на себя обучение юных кадров и дают им возможность заработка. Студенты могут работать не только программистами, в технической сфере есть множество специальностей, в которых можно себя найти.

«Я уже полгода работаю инженером технической поддержки в компании «Мотив», – рассказал «Новому Дню» студент Михаил Коновалов, – пришел в компанию без опыта, так как нужны были деньги на оплату квартиры. Конечно, знания из университета мне не пригодились, хотя я учился на радиофаке. Чтобы начать работать в технической сфере, совсем не нужно уметь все и сразу, главное – быть трудолюбивым и сообразительным. Для меня «Мотив» – стартовая точка, и я даже благодарен, что был вынужден пойти работать, это более эффективное развитие, чем списывание на экзаменах».

Как сообщил «Новому Дню» директор телекоммуникационной группы «Мотив» Андрей Золотарев, компания из года в год берет на работу стажеров и взращивает для себя кадры. На данный момент в «Мотиве» на технике и IT работает 20 студентов.

Вчерашние школьники трудятся в IT, а старшее поколение негодует: «Вот уволят, кому будете нужны без высшего образования».

Соображениями на этот счет с «Новым Днем» поделился мыслями Алексей Морозов – международный IT-специалист: «Когда есть умения, а потом и опыт, корочки никого не интересуют, это я проверил на себе. Я отучился два курса на физтехе УрФУ, познакомился с умными ребятами, которые работали по специальности, но получали копейки. Поэтому в 19 лет я оставил университет и устроился разработчиком. Позже сменил несколько мест, так как очень быстро рос в профессиональном плане. И уже сейчас, имея шестилетний опыт, я понимаю, что жалеть о неоконченном высшем бессмысленно. На данный момент у меня несколько собственных проектов, мои услуги востребованы на международном рынке – работаю с американцами и шведами. А об образовании спрашивали только на первом месте работы, потом был реальный опыт, который в большинстве компаний важнее диплома. Конечно, столкнулся и с непониманием со стороны родителей, однако один и тот же, пусть и общепринятый, путь школа-универ-работа не может быть у всех. Каждый выбирает свою траекторию развития, но кому-то университет поможет, а кому-то помешает».

«Новый День» опросил 12 студентов, которые в настоящий момент работают в IT-отрасли. Среди них студенты матмеха и радиофака УрФУ. Среди компаний – «Точка», «Тинькофф», «СКБ Контур», «Мотив», Сбербанк. Ни один из собеседников агентства не считает высшее образование необходимым для работы. Девять из них не планируют оканчивать университет. Семь – стали работать случайно, потому что в университете не дали общежитие, и пришлось зарабатывать на аренду жилья. Возраст опрошенных – от 18 до 22 лет, зарплата – от 30 до 70 тысяч рублей. Опыт работы – от полугода до двух лет.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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