В Верхней Пышме открывается крупнейшая выставка ретроавтомобилей и мотоциклов (ФОТО)

Традиционная выставка самого крупного на Урале клуба любителей ретротехники «Авторетро» им. А. Волкова и А. Скоробогатых в этом году пройдет не в Екатеринбурге, а в соседней Верхней Пышме. Свою площадку для проведения клубного слета предложил музейный комплекс УГМК. Партнерский проект родился в начале прошлой недели, а заявки на участие подали уже больше пятидесяти авто- и мотолюбителей. Выставка состоится 12 июня и будет посвящена Дню России.

«В этом году изменится не только место проведения выставки, но и ее формат. Готовим большую праздничную программу. Нашим партнером станет крупнейший в России частный музейный комплекс. Для зрителей есть удобная парковка, для участников – большая и при этом уютная выставочная площадка, а самое главное – мы с автомобильным музеем в одной ретротеме!» – говорит председатель клуба «Авторетро» Александр Мясников.

В программе выставки – конкурсы на лучшую реставрацию, лучшую сохранность и самый редкий автомобиль или мотоцикл. Участники посоревнуются в фигурном вождении раритетных автомобилей, а дети примут участие в гонках на педальных винтажных машинках. Ожидается выступление группы «Свердловск Ретро Бэнд», состоящей из участников клуба «Авторетро». Все будет происходить на площади перед четырехэтажным музеем автомобильной техники. Здесь же расположена аллея флагов советских республик и копия известной скульптуры «Рабочий и колхозница».

«Будет очень интересно поработать вместе с самым большим автомобильным клубом любителей раритетной техники. Список участников представительный! Наш автомузей тоже не из маленьких, да и место, что называется, «намоленное» – люди приезжают к нам издалека, чтобы посмотреть на уникальные коллекции мото- и автотехники. Готовим гостям сюрприз – покажем несколько редких, интересных машин. Ford T, известный многим по съемкам в кино, выставим. Уверен, мы сделаем эту совместную выставку незабываемой!» – поделился планами директор музейного комплекса УГМК Виктор Севостьянов.

Клуб «Авторетро» также обещает удивить постоянных гостей выставки ранее не выставлявшимися редкими автомобилями. В этом году в большом количестве будет представлена мототехника. Участники продемонстрируют послевоенные мотороллеры и мотовелосипеды с мотором, также посетители смогут увидеть интересную коллекцию мотоциклов производства Ирбитского мотоциклетного завода, которому в этом году исполняется 80 лет.

Вход на выставку будет бесплатный. В честь Дня России белые, красные и синие ретромашины выстроят на выставочной площадке в виде изображения российского триколора. А в завершение праздника парашютисты клуба ДОСААФ десантируются на выставочную площадку с флагами России.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

Верхняя Пышма. Другие новости 08.06.21

Новый тренд в IT: почему студенты бросают вуз и идут зарабатывать реальный опыт и деньги. / За сутки в Екатеринбурге произошло 64 пожара. / Вместо игроманов трейдеры. Как лохотронщики делают деньги под носом у полиции и властей (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»