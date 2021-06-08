Бывший пресс-секретарь мэрии увела у областных властей группу «ВКонтакте»

Бывший пресс-секретарь администрации города Первоуральска Наталья Сычева увела у местных властей группу «ВКонтакте», посвященную Инновационному культурному центру. Это проект, созданный по поручению экс-президента России Дмитрия Медведева, ИКЦ принадлежит Свердловской области. До службы в ратуше Сычева работала в ИКЦ в должности пресс-секретаря, в то время и создала паблик, однако, увольняясь, не передала права администратора своему бывшему работодателю.

По словам представителей ИКЦ, совсем недавно девушка попросила 40 тысяч рублей за передачу прав, однако получила отказ. После этого у группы сменилась аватарка, название, короткий адрес и приватность.

Сейчас экс-сотрудница администрации города работает маркетологом, предлагая свои услуги местным предпринимателям и политикам. В частности, она ведет видеопроект Дмитрия Андреевского, который руководит организацией «Первоуральск – город чемпионов», созданной ПНТЗ. Андреевский баллотировался в местную думу, однако не прошел по количеству голосов. В этом году он стал третьим на праймериз «Единой России» в Первоуральской территориальной группе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.21

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