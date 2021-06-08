В Свердловскую область поступит еще 50 тысяч доз вакцины от Covid-19

Через несколько дней в Свердловскую область прибудет новая партия вакцины от коронавируса, около 50 тысяч доз, а пока нехватки препарата нет. Об этом заявил на брифинге замгубернатора Павел Креков.

«На данный момент вакцины достаточно, потом поступит новая партия. У нас есть система, которая позволяет ориентироваться в поставках. Ежедневно мы делаем прививку одним компонентом в пределах 6-7 тысяч раз», – сказал он. Также Креков добавил, что если вакцины не хватает в конкретных муниципалитетах, ее перемещают туда из других мест. В частности, он заявил, что завтра вакцину отправят в несколько больниц Нижнего Тагила.

Что касается количества вакцинированных свердловчан, то на сегодня первый компонент получили 510 тысяч человек, и это только в государственных учреждениях, не считая медсанчастей закрытых городов и ЦВО – там привились около 50 тысяч человек. «Но этого недостаточно, нам нужно вакцинировать 2 млн человек», – подчеркнул Креков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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