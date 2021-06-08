На ВИЗе крупный пожар – горит частный дом (ФОТО)

В Екатеринбурге снова крупный пожар. Как сообщают очевидцы, горит жилой дом на улице Татищева. В пресс-службе ГУ МЧС региона уточнили, что возгорание произошло в частном секторе – огонь распространился на дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Сейчас на место ЧП съезжаются пожарные машины. Точное количество сотрудников, задействованных в тушении огня, уточняется.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 08.06.21

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