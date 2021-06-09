Екатеринбуржец признался в убийстве, чтобы защитить свою подругу

Жительнице Екатеринбурга предъявлено обвинение в убийстве знакомого, совершенном во время совместного распития спиртного. Дело примечательно тем, что сначала вину пытался взять на себя ее сожитель.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, убийство произошло в ночь на 5 июня в общежитии по улице Расточной в Екатеринбурге. 31-летняя женщина с сожителем пришли туда в гости к двум знакомым мужчинам. Во время застолья дама поссорилась с одним из них. Ее спутник пытался разнять конфликтующих, но не успел: женщина схватила нож и ударила им оппонента, рана оказалась смертельной. Нож выбросили на улицу.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга рассказали, что прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в комнате следы застолья и нетрезвых граждан. Один из мужчин, 1976 г.р., сообщил, что это он зарезал своего знакомого. Выслушав признание, патрульные все же решили доставить в отдел всех троих. Как оказалось, не напрасно. «Выяснилось, что признавшийся оговорил себя, чтобы выгородить свою сожительницу. Ситуация изначально вызвала у оперативников сомнение, ведь женщина отличается вспыльчивым характером, тогда как ее сожитель, наоборот, неконфликтный и во всем послушен своей спутнице», – сообщили в полиции. Гражданка там хорошо известна: ранее она привлекалась к уголовной ответственности за грабежи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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