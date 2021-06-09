В Екатеринбурге сожгли зараженные розы

Сотрудники Россельхознадзора уничтожили розы из крупной цветочной партии, поступившей из Словакии. Срезы цветов и горшечные культуры в количестве 146 795 штук прибыли в Екатеринбург накануне.

В грузовом терминале аэропорта Кольцово специалисты провели досмотр и лабораторный анализ растений. В партии роз сорта Тacazzi, выращенных в Кении, был обнаружен опасный карантинный вредитель – западный цветочный трипс. В соответствии с правилами, 270 зараженных роз сожгли, чтобы не допустить распространения вредителя.

Западный цветочный трипс – маленькое насекомое длиной не больше 1 миллиметра. Вредитель повреждает декоративные растения, чаще всего розы, хризантемы, гвоздики, герберы, фиалки, цинерарии, а также снижает урожайность фруктовых и овощных культур. Кроме того, трипс может переносить опасные вирусные заболевания растений, например, такие как вирус бронзовости томатов. Распространение вредителя может нанести огромный экономический ущерб.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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