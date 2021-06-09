Свердловской, Тюменской и Курганской областям посоветовали приготовиться к ночным заморозкам

В некоторых регионах России, в том числе в Архангельской, Иркутской, Свердловской областях, а также в Пермском крае, возможны заморозки. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, минус два на почве могут фиксироваться в Пермском крае, а также в Свердловской, Курганской и Иркутской областях.

Еще более сильные заморозки прогнозируются в Западной Сибири. Если в Томской области тоже до -2 градусов, то в Омской и Тюменской областях – до -5 градусов. Ночные заморозки в этих регионах будут с 10 по 12 июня включительно.

Кроме того, отрицательные температуры могут фиксироваться в Архангельской области, Карелии и Коми. На севере Архангельской области и Коми похолодает до -3 градусов. На севере Карелии – до -1 градуса.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 09.06.21

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