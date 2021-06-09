Уралец получил реальный срок за расстрел автобусной остановки

Житель Каменска-Уральского Николай Делюкин проведет почти два года в колонии строгого режима за порчу остановки общественного транспорта. Решение вынес сегодня Синарский районный суд.

В феврале прошлого года, в День защитника Отечества, Делюкин находился на улице пьяном виде. Около 15:30 мужчина достал пневматический пистолет Anics-101 и не менее двух раз выстрелил по автобусной остановке «Выставочный зал» вблизи дома №60 на улице Победы. В павильоне были разбиты два стекла. В этот момент на остановке никого не было, пояснили «Новому Дню» в пресс-службе областной прокуратуры.

Каменцу было предъявлено обвинение в вандализме, так как своими действиями он испортил имущество МКУ «Управление городского хозяйства». В суде Делюкин не признал своей вины. Поскольку у мужчины уже был условный срок по другому приговору мирового суда, Синарский райсуд назначил вандалу наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Каменск-Уральский, Ангелина Сергеева

Каменск-Уральский. Другие новости 09.06.21

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