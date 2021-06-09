ГИБДД ищет байкера, сбившего девушку на велосипеде

Сотрудники ОГИБДД Екатеринбурга ищут мотоциклиста, сбившего девушку на велосипеде, и просят откликнуться очевидцев этого ДТП.

Авария произошла накануне, 8 июня, около 21:30 напротив дома №4 по Елизаветинскому шоссе. Известно, что водитель неустановленного мотоцикла, ехавший со стороны улицы Новинской в сторону улицы Новостроя, сбил 17-летнюю девушку, которая двигалась в попутном направлении. После наезда мотоциклист с места ДТП скрылся. Пострадавшая отделалась ушибами и ссадинами на руках.

Для установления объективной картины ДТП сотрудники ГИБДД просят очевидцев и самого мотоциклиста прибыть в ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу (ул. Степана Разина, 20) или позвонить по телефону: 8 922 613 99 99. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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