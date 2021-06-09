На Урале через месяц вырастут тарифы на мусор

В Свердловской области с 1 июля 2021 года меняются тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами. Со второго полугодия рост составит 3,4%. Самый большой размер платы за ТКО – в Северной зоне региона, которую обслуживает фирма «Рифей». В Нижем Тагиле, Невьянске, Серове, Североуральске, Краснотурьинске и других городах этой части региона плата вырастет с 720,16 до 748,97 рубля за кубометр.

На втором месте по стоимости обращения с кубометром бытового мусора – компания «ТБО «Экосервис», которая обслуживает Западный кластер, куда входят Первоуральск, Ачит, Красноуфимск и др. Вместо с 494,15 рубля на территории устанавливается плата в размере 513,92 рубля за кубометр мусора.

Наконец, в Восточной зоне, куда входят Екатеринбург и все города-спутники, Каменск-Уральский, Богданович, Алапаевск, Сысерть, Сухой Лог и другие – тариф поменяется с 491,44 рубля за кубометр отходов до 511,1 рубля. Этот кластер обслуживает ЕМУП «Спецавтобаза».

Напомним, люди платят по нормативу – для разных типов домов он разный. Например, норматив для жителей многоквартирных домов чуть меньше, чем для владельцев индивидуального жилья. Плата рассчитывается исходя из числа проживающих или зарегистрированных в доме.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.06.21

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