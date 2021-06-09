В День России в Екатеринбурге выступят блогеры и сыграет танцующий оркестр

В мэрии Екатеринбурга рассказали о праздничной программе Дня России, который отмечается 12 июня. В отличие от прошлого года, все концерты и активности будут массовыми и пройдут офлайн.

Так, традиционно в полдень на ступеньках лестницы на Плотинке горожане объединятся в общий хор и споют патриотические песни. После этого в 14:00 на площади 1905 года начнется концерт выпускников детских школ искусств, а также музыкантов Уральского государственного русского оркестра и Свердловской государственной академической филармонии. В течение всего дня на Октябрьской площади и в Историческом сквере будут работать праздничные фотозоны, там же волонтеры будут раздавать ленточки с триколором, значки и флаеры с изображением Александра Невского – в этом году отмечается 800-летие со дня рождения святого князя.

В парке имени Маяковского пройдет фестиваль «Блогеры России», хедлайнерами которого станут популярные герои из интернета – Карина Кросс и Женя Ершов. Вечером в ЦПКиО начнется выступление «Уралбэнда» – танцующего духового оркестра Александра Павлова, а после – дискотека «Танцуют россияне».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 09.06.21

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