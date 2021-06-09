Два предпринимателя организовали списывание на экзаменах для мигрантов – их поймала ФСБ

В Екатеринбурге два года условно и штрафы в размере 80 и 40 тысяч рублей получили два местных жителя, 1959 и 1979 годов рождения – за организацию незаконной миграции. Обоим вынес приговоры суд Железнодорожного района города, а раскрыли преступную схему сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области.

Заключалась незаконная деятельность предпринимателей в следующем: они гарантировали своим подопечным положительный результат на экзамене и получение сертификата о знании русского языка, истории и основ законодательства России. Чтобы мигранты не завалились, бизнесмены предоставляли им заранее подготовленные ответы на тест «Говорение», а иностранцы заучивали их. Также мигрантам прямо на экзамене надиктовывали правильные ответы – с помощью скрытого наушника.

За пять лет предприниматели легализовали пребывание на территории России более 500 иностранцев.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.06.21

Подозреваемый в убийстве пропавшей женщины задержан и указал, где спрятал тело (ФОТО). / Количество больных Covid-19, подключенных к аппаратам ИВЛ, достигло 111. / В День России в Екатеринбурге выступят блогеры и сыграет танцующий оркестр. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»