Магомедсалам Магомедов: «анклавное» существование мигрантов – недопустимо

Сегодня в Екатеринбурге полпред президента Владимир Якушев и заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов провели семинар-совещание по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики до 2025 года.

Как сообщает пресс-центр полпредства, Владимир Якушев обратил внимание на миграционную ситуацию, подчеркнув, что регионы УрФО в силу объективных причин привлекательны для мигрантов.

Полпред признал, что сохраняется ряд проблем в сфере социально-культурной адаптации мигрантов. Это касается, в том числе, обучения детей приезжих, формирования у них уважения к культуре и традициям нашей страны. «Главам регионов необходимо взять под контроль реализацию этих поручений», – сказал Владимир Якушев.

Магомедсалам Магомедов со своей стороны подчеркнул необходимость своевременной актуализации региональных документов, в том числе утверждения планов реализации Стратегии государственной национальной политики на период с 2022 по 2025 год. Основной акцент следует сделать на меры по укреплению общероссийской гражданской идентичности. Магомедсалам Магомедов указал уральскому полпреду на важность вопросов дальнейшего выстраивания системной работы по адаптации и интеграции мигрантов, на недопущение их анклавного существования.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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