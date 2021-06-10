Жители свердловских городов заражаются Covid-19 чаще, чем екатеринбуржцы

В Свердловской области снова растет заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 112 новых случаев Covid-19. Из них на Екатеринбург приходится 35 заболевших, остальные случаи регистрируются в 21 муниципалитете области. Также растет число тяжелых больных, и, к сожалению, смертность от инфекции.

По данным статистики от регионального штаба, на сегодняшний день в Свердловской области болеют коронавирусом 2 549 человек. Из них 260 находятся в тяжелом состоянии, 107 пациентов подключены к ИВЛ. Еще 1 388 жителей госпитализированы в состоянии средней тяжести. За сутки от болезни скончались 13 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 3 546 свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.21

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