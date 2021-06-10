Якушев – о рейтинге инвестпривлекательности: как ни правь статистику, а оценка бизнеса – важнее

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев, комментируя последний рейтинг инвестпривлекательности регионов от АСИ, заявил на пресс-конференции, что самый главный критерий в ее оценке – это мнение предпринимательского сообщества.

«Самый главный показатель – это оценка предпринимателей, – уверен полпред. – Очень важно, что они говорят: выросли административные барьеры – не выросли барьеры, есть контакт с областным руководством – нет контакта, как работает инвестсовет. У нас в округе с этим дело обстоит достаточно неплохо, но нет предела совершенству. Хотя, конечно, в опросах есть момент субъективизма. Можно попасть на сто предпринимателей, у которых что-то не получилось. Но заполняя эти анкеты, они дают возможность что-то исправить. Мнение предпринимателей может работать как сарафанное радио. Один бизнесмен скажет своему кругу общения: мне тут некомфортно, я перерегистрирую свой бизнес в другом регионе. И ничего мы с этим не сделаем, как ни правь статистику».

Полпред добавил, что если на запросы предпринимателей у государства не хватает финансовых ресурсов, то надо заполнить этот пробел интеллектуальными и организационными. «Убрать барьеры – денег не надо. Наш заказчик – бизнес, он говорит: нужно это, это и это. И власть должна найти способ это выполнить. Только когда власть слышит бизнес, инвестиционный климат теплеет», – отметил Якушев.

Развивая этот тезис, он подчеркнул, что если в регионе нет прозрачности в процедуре поддержки бизнеса, нет заинтересованности местных властей, – инвестор не придет. По его мнению, существующих мер поддержки предпринимательства достаточно, но если бизнесмен не может до этого «добежать», все бесполезно. «Когда мы говорим о межрегиональной конкуренции, то опция «как быстрее добежать» и насколько региональная команда под это заточена, имеет большое значение», – сказал полпред. В идеале, считает он, ситуация должна выглядеть так: «Когда это (поддержка бизнеса, – прим. ред.) не будет зависеть от настроения конкретного чиновника или отношения к конкретному иван иванычу, тогда все это будет доведено до автоматизма».

Якушев напомнил, что последнему рейтингу АСИ Тюменская область заняла 3-е место, ХМАО-Югра – 6-е, Челябинская область – 9-е, Свердловская область – 15, ЯНАО – 22-е, Курганская область – 58-е.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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