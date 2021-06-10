«Время такое, что без крепкого слова не скажешь»: Коляда – о спектаклях «Коляда-plays»

С 20 по 30 июня в Екатеринбурге пройдет уже четырнадцатый фестиваль современной драматургии «Коляда-plays», на котором покажут 29 спектаклей из России, Сербии, Казахстана и Болгарии. Впервые выбирать лучшую постановку будут зрители путем голосования, а не профессиональное жюри. Отдать свой голос можно будет сразу после спектакля. Билеты, кстати, уже заканчиваются.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС президент фестиваля Николай Коляда, всего поступило более 100 заявок от театров со всей России, из Великобритании, Латвии, Польши, Сербии и других стран. Но пригласить всех в нынешней ситуации «Коляда-театр» не смог. Из иностранцев в Екатеринбург приедут только сербы и казахи. Еще один театр из Болгарии будет показывать спектакль онлайн.

«Больше никто не приедет. И это не наша вина, это не из-за качества спектаклей. Вы все сами знаете из-за чего, – сказал Коляда, имея в виду коронавирусные ограничения во всем мире. – К нам из Америки, Франции, Польши приезжали каждый год. И в этот раз составили бы с радостью фестиваль из зарубежных театров, но не можем. Я просто боюсь, что зрители придут, а артисты не прилетели: Роспотребнадзор запретил, или их на карантин посадили».

Кроме того, из-за пандемии увеличились и расходы на привоз зарубежных театров. По словам Николая Коляды, из-за отсутствия прямых рейсов один авиабилет для сербов обходится в 67 тысяч рублей – чтобы привезти 11 человек требуется уже более 600 тысяч.

«Я боюсь, что их в последний момент в самолет не пустят [из-за коронавирусных ограничений], а билеты невозвратные», – рассказал Коляда, добавив, что всего на фестиваль приедут 500-600 участников из разных городов.

В целом организаторы надеются, что фестиваль пройдет успешно. Уже сейчас в продаже остается все меньше билетов.

«Билеты разлетаются со свистом пули, – и это самое главное. Мы же для людей работаем, – говорит Николай Коляда. – И публика будет главная на этом фестивале. У нас нововведение – никакого жюри не будет. Лучший спектакль будут выбирать зрители. На каждом спектакле будет стоять ящик, где голосовать можно. Кто больше голосов набрал – тот и получит приз. Жюри обычно все равно начинает говорить: «А давайте Васе дадим приз? А то он обидится. А давайте Маше?» А пусть публика скажет. Тем более мы идем по минному полю. У нас не классика на фестивале, это современная драматургия. Есть мнение, что современная драматургия – это порнуха и чернуха. Неправда. Придите и посмотрите. Все пьесы – о любви, о поисках смысла, о счастье. Может, есть где-то слова, которые будут корежить чье-то ухо, но время такое, что без крепкого слова не скажешь про нашу жизнь ничего хорошего».

Открытие «Коляда-plays» пройдет перед театром 20 июня в 11 часов. На проспекте Ленина будет выступать духовой оркестр, не исключено, что присоединится и симфонический оркестр. Будут традиционные танцы. 25 июня, в «Ночь музыки», перед театром будут выступать балалаечники. Закрытие запланировано на вечер 30 июня: состоится торжественная церемония награждения победителей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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