Определен окончательный облик «Солнечных аллей» (ФОТО)

В Екатеринбурге завершилось голосование за лучший дизайн-проект благоустройства общественных пространств. Среди участников – «Солнечные аллеи», которые ранее набрали максимальное число голосов во время выбора приоритетных территорий для благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Форум-групп», в итоге победил первый вариант дизайн-проекта. Его идея заключается в том, чтобы небольшие квартальные парки и зеленые пешеходные зоны связали единой сетью весь район Солнечный. Все пространство станет местом для отдыха и встреч, прогулок друзей и соседей, зон для пикников и уличных кафе. Также здесь появятся интерактивные игровые площадки для детей любого возраста.

Реализация проекта начнется в квартале, где вскоре появятся объекты социально-образовательного кластера. В него войдут центр художественной гимнастики, губернаторский лицей и детский сад с центром дополнительного образования.

Сердце аллеи – центральная площадь. Это место для встреч и отдыха: здесь появятся уличные кафе и интерактивные зоны отдыха. Зимой пространство отлично подходит для праздничной ели и новогодних ярмарок.

Первая очередь «Солнечных аллей» разместится во 2-м квартале, который отличается уникальной планировкой, максимальной площадью озеленения, и включением в квартальную структуру детского сада.

По проекту территория разбита на зоны: транзитная, мультифункциональная, арт, детская, площадь с качелями. Для всех элементов ландшафта выбраны приятные на ощупь природные материалы, чтобы создать максимально уютную атмосферу.

Всё это в «Солнечном», мастер-девелопером которого является «Форум-групп», начнет появляться уже в следующем году. В рейтинговом голосовании, которое проходило с 21 по 28 января 2021 года, «Солнечные аллеи» набрали максимальное количество голосов – 68 926. Благодаря этому проект будет реализован в первоочередном порядке по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

Также по итогам рейтингового голосования аллеи включили и в аналогичную муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в 2022 году, что поможет быстрее реализовать понравившийся горожанам проект.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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