Встать в дружину Невского и разрубить тевтонца пополам. В Екатеринбурге открылась иммерсивная выставка (ФОТО)

В Екатеринбурге в парке «Россия – моя история» сегодня открылась выставка «Александр Невский. Судьба России», которая создавалась в течение нескольких месяцев при поддержке Фонда святой Екатерины силами российских и итальянских специалистов. Первыми на экспозиции побывали журналисты екатеринбургских СМИ, а следом – митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, режиссер Никита Михалков, а также попечители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский.

«Александр Невский. Судьба России» – это выставка, посвященная 800-летию святого благоверного князя. Но назвать обыкновенной экспозицию едва ли получится даже у скептиков. Расположенная на 800 квадратных метрах музейного пространства, это непросто мультимедийная выставка, а разработанная до мелочей иммерсивная программа. Чтобы пройти ее всю, потребуется около 2-3 часов.

Начинается действие с приветствия от Дмитрия Певцова – голографический актер вкратце рассказывает об Александре Невском и дает напутствие посетителям. И уже в первом зале начинается процесс близкого знакомства с историей. С помощью технологи 3D-mapping посетитель оказывается то на берегу реки, то в церкви, то в старинном городе. Сохранять канву повествования позволяет графический роман-жизнеописание Александра Ярославича, созданный российскими художниками и колористами специально к выставке. Фактически это талантливо отрисованный комикс о жизни князя еще до того, как за ним закрепилось прозвище Невский.

Страницы романа в залах музея перемежаются с экспонатами, которые понемногу готовят посетителя к ключевой точке выставки. По стенам развешаны реплики оружия, выполненные на основе археологических находок, – меч, щит, лук.

У тех, кто пришел в парк «Россия – моя история» есть возможность воспользоваться ими, ощутив себя ратником из дружины Невского. С помощью VR-технологии можно пострелять из лука по движущимся мишеням, а также сразиться с тевтонцем один на один, имея в руках лишь «щит» и «меч». Игровые девайсы даже позволяют почувствовать тяжесть доспехов, какими пользовались русские воины XIII века.

Постепенно посетитель подходит к голографическому театру, где видит сражение на Неве, а затем перед ним предстает сам Александр Невский и господин Великий Новгород. Город искусно выполнен в миниатюре. Здесь можно заглянуть в избу и услышать гулкий набат, проходя по уменьшенной копии старинной улицы.

Шаг за шагом экспозиция подходит к кульминационной своей части – Ледовому побоищу, в котором посетитель становится одним из воинов дружины Александра Невского, оказываясь плечом к плечу с другими ратниками – напротив тевтонцев и чуди. Уложенная в несколько минут битва на льду Чудского озера изображена без натуралистичных подробностей – как и в легендарной картине Сергея Эйзенштейна.

Создатели обошлись без привычных современному зрителю кровавых спецэффектов. Но в отличие от ленты, снятой больше 80 лет назад, на выставке в музее «Россия – моря история» человек оказывается не над боем, а в центре него. Лязгают мечи и топоры, летают стрелы и копья, трещит под ногами ненадежный апрельский лед и веет морозцем. Иммерсивный эффект создает и музыка, и 3D-изображение, и дымовые машины, и другое специальное оборудование, скрытое от глаз. Сразу после посетитель видит на стене между выставочных залов легендарное, приписываемое князю Невскому высказывание «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Цитата – отсылка не к историческим источникам, а к финалу фильма Эйзенштейна, когда князь и новгородский люд чинят суд над предателями, кнехтами, клириками-живодерами и рыцарями-крестоносцами. «Идите и скажите всем, что Русь жива! Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет, на том стоит и стоять будет Русская земля», – говорит Невский в фильме.

Но на знаменитом высказывании экспозиция не заканчивается. Невский предстает перед зрителями еще и дипломатом – приводится диалог между ним и ханом Батыем, в котором Александр Ярославич отказывается пройти обряд смены веры, но подчеркивает уважительное отношение к хану, чем вызывает уважение в ответ. Один из последних залов – в жанре графического романа повествует о смерти князя по возвращению от хана Берке из Золотой Орды и о его погребении. Наконец, последняя точка экспозиции – мультимедийная карта храмов и церквей, которые носят имя святого благоверного святого князя Александра Невского. Их – тысячи, что, по мнению создателей выставки, лучшее доказательство признания исключительной роли легендарного воеводы в истории Руси.

Выставка «Александр Невский. Судьба России» будет работать с 11 июня в екатеринбургском музейном парке «Россия – моя история». В День России, 12 июня, вход для посетителей будет бесплатным. Экспозиция проработает до конца 2021 года.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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