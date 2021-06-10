Собственные доходы Свердловской области за 2020 год составили 92,3% от плана

Доходы Свердловской области за 2020 год составили в сумме 286,3 млрд рублей, что выше уровня 2019 года на 14,3%, но только за счет роста объема трансфертов из федерального бюджета. Объем собственных доходов, налоговых и неналоговых – 216,4 млрд рублей. Годовой прогноз был исполнен только на 92,3%. К уровню 2019 года поступления снизились на 1,6%. Размер дефицита бюджета составил 29,3 млрд руб.

Как сообщили в пресс-службе заксо, такие цифры представитель минфина назвал сегодня депутатам из комитета по жилищной политике и развитию инфраструктуры.

Фактическое поступление в областной бюджет транспортного налога составило 2,9 млрд рублей или 112% годового прогноза, рост к уровню 2019 года на 8,2%. 20,8 млрд рублей составили платежи из Дорожного фонда.

Расходы областного бюджета Свердловской области по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2020 году составили 13,7 млрд рублей. В частности, по подразделу «Жилищное хозяйство» – 5,1 млрд рублей. Средства были потрачены на переселение граждан из аварийного жилья. Всего было расселено 39 квартир. Кроме этого, были заменены 263 лифта в 86 многоквартирных домах.

По подразделу «Коммунальное хозяйство» расходы составили 4,7 млрд рублей. Средства были направлены на субсидии территориям по строительству газопроводов в сельской местности. Было построено 17 муниципальных объектов газоснабжения, создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям 5255 домов. Расходы на газификацию составили 39,9 млн руб.

На строительство объектов для проведения Универсиады-2023 потратили более 3 млрд руб.

Законопроект «Об исполнении областного бюджета 2020 года» рассмотрят на ближайшем пленарном заседании заксо 16 июня.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 10.06.21

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