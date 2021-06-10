В центре Екатеринбурга горит заброшенный дом (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге снова крупный пожар. На улице Бажова рядом с девятиэтажным жилым домом №134 загорелось заброшенная постройка. Огонь быстро распространяется по кровле. Столб черного дыма от пожара виден за много километров.

Пожар в центре Екатеринбурга

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ГУ МЧС региона, горит одноэтажное деревянное нежилое здание. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. На месте работают 4 пожарных машины, с огнем борются 15 человек личного состава.

Ситуацию осложняет то, что к зданию не могут прорваться пожарные. Из-за припаркованных автомобилей не может подъехать спецтехника. Очевидцы сообщают, что пламя только разгорается сильнее, от здания отлетают куски шифера, слышны хлопки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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