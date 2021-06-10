Убийца девушки из Березовского заключён под стражу до 8 августа

Березовский городской суд вынес решение об аресте Марата Имашева, обвиняемого в разбойном нападении и убийстве 35-летней Александры Иньшиной. Мужчина заключен под стражу до 8 августа, сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Как ранее писал «Новый День», 49-летний тагильчанин Имашев ранее порядка 28 лет в тюрьмах и лагерях, в том числе за тяжкие преступления. На его счету – изнасилования, разбойные нападения, кражи, убийства и мошенничества, побег из колонии в Ивделе. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в марте 2020 года. После задержания по подозрению в убийстве молодой женщины Имашев дал признательные показания. Он сообщил, что накопил большие долги перед микрофинансовыми организациями и специально приехал в Екатеринбург с целью кого-нибудь ограбить.

Александра Иньшина пропала в ночь на 6 июня. По версии следствия, Имашев подвозил ее на своем автомобиле. Он вывез жертву на Серовский тракт, убил ее и забрал ценные вещи. Тело женщины рецидивист спрятал в лесу в зарослях крапивы. После задержания он сам указал это место полицейским. Во время допроса он безуспешно пытался совершить суицид с помощью авторучки. По данным МВД, за совершенные преступления Имашеву грозит пожизненное лишение свободы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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