На окраинах Екатеринбурга появились новые граффити – проект реализован с помощью партии «Новые люди» (ФОТО)

В Екатеринбурге, прослывшем столицей стрит-арта в России, на окраинах города появились несколько новых граффити. Как выяснил «Новый День», новые работы были реализованы благодаря помощи партии «Новые люди». Были расписаны: здание школы, детский бассейн и промышленные объекты.

Автор проекта – Антон Осипов, сам все детство и юность провел на окраинах уральской столицы. «Все, что я видел, это серость, убитые дороги, плохая инфраструктура. Приедешь домой, и хочется поскорей убежать. Но я не привык бежать от проблем. Я изучал, как выглядят европейские города, и понял, что лучшей вариант украсить город – это граффити», – рассказал художник.

«Перечеркнуть старый имидж, дать новую жизнь серым окраинам – такая цель понравилась местному отделению партии «Новые люди». Антон стал победителем конкурса «Марафон идей», получил финансовую поддержку и смог реализовать свой проект», – рассказали «Новому Дню» в представительстве партии.

Настенную живопись Антон Осипов и его друзья решили разместить в самых неприглядных частях Екатеринбурга, в том числе с «криминальным» прошлым.

«Каждое из изображений несет в себе глубокий смысл. Например, напоминает людям о том, какое огромное количество лесов ежедневно уничтожается в мире, как загрязняются моря и океаны, как нас поглощает «телефонизация», ведь живому общению и чтению книг мы предпочитаем гаджеты», – рассказали «Новому Дню» в региональном отделении партии.

Напомним, партия «Новые люди» основана в марте 2020 года бизнесменом и общественным деятелем Алексеем Нечаевым, основателем и президентом научно-производственной компании Faberlic. В партии уверены, что главное на данном этапе – раскрепостить творческие силы народа и обустроить страну для нормальной жизни. Сегодня партия «Новые люди» уже представлена в заксобраниях четырех регионов: Новосибирской, Костромской, Калужской и Рязанской областей.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 11.06.21

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