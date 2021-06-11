На Средний Урал возвращается жара

В Свердловскую область в ближайшие выходные придет потепление. Температура воздуха днем прогреется до +25…+30 градусов, ночи будут более прохладными, но без аномальных похолоданий – около 6-11 градусов тепла.

В Екатеринбурге на выходных ожидается облачная погода без дождей и со слабым ветром. На улице днем будут комфортные +23…+25, ночью +9…+11. Начиная с понедельника и всю следующую неделю в мегаполисе наступит тридцатиградусная жара. На большей части территории Свердловской области также установится почти безветренная и жаркая погода.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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