Почти шесть тысяч свердловчан потеряли деньги в кредитных кооперативах. Полиция и ЦБ дали советы по безопасности

В Свердловской области расследуется восемь дел о мошенничестве в работе кредитно-потребительских кооперативов, обманутых вкладчиков – более 5700 человек, они потеряли 847 миллионов рублей. Такую информацию сегодня на пресс-конференции предоставил заместитель начальника ГСУ ГУ МВД по Свердловской области Максим Чаплыгин.

Разбирательства идут в отношении руководителей следующих компаний: «Департамент финансов», «Золотой век», «Содействие», «Первый», «Первый Уральский», «Первый Северный», «Городской». Еще одно дело было приостановлено, так как его фигурант скрылся за границей. «Надо понимать, что КПК – это не банк, это некоммерческая организация. Да, они получают прибыль, но первая их задача – это взаимная финансовая помощь. КПК не входит в систему страхования вкладов, по КПК надо ставить вопросы самим участникам кооперативов о страховании своих же вкладов в рамках кооперативов. Одними правоохранительными мерами вопрос не решить, мы идем за вчерашним днем, преступление уже совершено, мы собираем по крупицам остатки доказательств», – посоветовал полицейский и попросил граждан внимательнее относиться к тому, куда они несут свои деньги.

С этим не согласилась уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, которая сказала, что не надо виноватыми в проблемах делать самих граждан, разбираться с мошенниками должно государство. По ее словам, до сих пор в газетах есть реклама КПК «Содействие», даже несмотря на уголовное дело. А люди, особенно родившиеся еще в СССР, привыкли верить рекламе.

Как отметила заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй, государство в этом плане тоже может далеко не все. Зарегистрировано 21 КПК, в названии которого есть слово «Содействие» – у них разный ИНН, но даже одна буква в названии позволяет рекламироваться. Граждане должны и сами быть внимательными. «Кооперативы – это уникальная форма деятельности, которая подразумевает непосредственное участие, требует погружения в деятельность компаний, понимания деталей. В этом отличие от депозита в банке, который положил – и забыл. Пайщик должен вести контроль, участвовать в собрании пайщиков, принимать участие в хозяйственных вопросах, утверждении внутренних документов, а кроме решения хозяйственных вопросов он должен заниматься отстранением или избранием руководства КПК. К сожалению, отсутствие непосредственного участия по контролю за деятельностью кооператива создает проблемы», – рассказала Светлана Фурдуй.

Она отметила тенденцию по уменьшению числа кооперативов на фоне усиления контроля за ними. КПК численностью до 3000 человек контролируются СРО, ЦБ может выдавать предписания об ограничении деятельности – часть компаний сейчас не могут принимать новых вкладчиков. Если они восстановят финустойчивость, то будут работать дальше, иначе им грозит ликвидация. Но в любом случае, представитель регулятора отметила, что именно члены кооператива должны следить за работой этого кооператива. «Должна быть возможность, а главное – желание. Если желания заниматься контролем нет, то лучше отнести деньги в банк», – посоветовала Фурдуй.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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